Une équipe fortement intéressée par Domantas Sabonis ?

Les Charlotte Hornets ont été l’une des révélations de la deuxième moitié de saison à l’Est mais ils sont finalement sortis lors du play-in. La franchise de Caroline du Nord semble vouloir passer un cap supplémentaire l’an prochain. Pour cela, elle pourrait essayer de dénicher un All-Star pour renforcer son jeune noyau dur. Selon The Athletic, les dirigeants s’intéresseraient par exemple à Domantas Sabonis.

Les Sacramento Kings sont ouverts à un trade de Lituanien, qui compile 19 points, 13 rebonds et 7 passes en 5 saisons passées en Californie. Ce qui coince pour l’instant, c’est le souhait des Kings de mettre la main sur des choix du premier tour des Hornets (14eme et 18eme) alors que ces derniers préféreraient réaliser un deal plus tard pendant l’intersaison et pas au moment de la draft.

On aurait du mal à vraiment comprendre l’intérêt pour Charlotte. Moussa Diabaté a été un pilier de la belle remontée de Charlotte et son profil colle mieux à Kon Knueppel et Brandon Miller que celui de Domantas Sabonis, certes talentueux mais qui sort de nombreuses blessures et dont le manque de mobilité est pénalisant en défense.