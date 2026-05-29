Les Françaises attirent de plus en plus les franchises WNBA. Cette fois-ci, c'est le Tempo qui est tombé sous le charme de Tima Pouye.

Les GM de la WNBA ont déclaré lors de la pré-saison qu'en dehors des États-Unis, la France était le meilleur pays formateur de talents. Ce n'est pas un hasard, que ce soit chez les filles comme chez les gars, de nombreuses pépites émergent chaque année. La WNBA et la NBA étant considérées comme les meilleurs championnats du monde, ils attirent forcément nos Français.

En W cette saison, on compte pas moins de 13 joueuses françaises actives : Marine Johannès, Pauline Astier et Marine Fauthoux à New-York, Valériane Ayayi, Monique Akoa Makani et Noémie Brochant à Phoenix, Nell Angloma et Leila Lacan à Connecticut, Gabby Williams et Janelle Salaün à Golden State, Dominique Malonga à Seattle, Carla Leite à Portland et désormais Tima Pouye à Toronto.

La toute récente joueuse de Bourges a signé cette nuit un contrat avec le Tempo. La franchise fait partie des deux nouvelles équipes de la ligue cette saison.

The Toronto Tempo have signed Tima Pouye. Welcome to the Tempo, Tima! pic.twitter.com/ybzxTQwX6X — Toronto Tempo (@TempoBasketball) May 28, 2026

Tima Pouye à la conquête de la WNBA

Formée à l'INSEP, elle a signé son premier contrat professionnel avec Tarbes, avant de tenter l'aventure aux Flammes Carolo puis à la Roche Vendée En 2023, elle est venue faire le bonheur de Bourges. Cette saison, elle a terminé 6ᵉ meilleure marqueuse d'Euroleague en alignant 14.3 points, 4.6 rebonds et 2.9 passes de moyenne.

En championnat de France, l'internationale tricolore a emmené son équipe en finale avant de s'incliner face à Basket Landes. Meilleure scoreuse du Tango, elle a terminé la saison avec 12.6 points, 4.4 rebonds et 2.1 passes en moyenne.

Très bonne rebondeuse pour son mètre soixante-quinze et excellente shooteuse à 3 points. Tima aura de la concurrence avec Marina Mabrey et Brittney Sykes. Les deux arrières sont en pleine ascension en ce début de saison.

L'arrière française s'est exprimée sur son arrivée dans la ville canadienne, et semble très heureuse de son choix : "Je suis vraiment ravie de franchir cette nouvelle étape et reconnaissante d’avoir l’opportunité de rejoindre Toronto. Participer à l’Euroligue et aller loin dans les play-offs en championnat m’ont permis de progresser, et j’ai hâte de continuer sur cette lancée dans ce nouveau chapitre avec le Tempo."

On a hâte de la voir à l'œuvre.