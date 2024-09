Une légende des Bleues raccroche : Sarah Michel Boury dit stop

L'une des joueuses les plus importantes de l'histoire de l'équipe de France vient d'annoncer sa retraite sportive. Sarah Michel, devenu Sarah Michel-Boury ces dernières années, a annoncé qu'elle raccrochait à 35 ans dans un entretien accordé au journal L'Equipe. La capitaine des Bleues tire sa révérence avec un palmarès somptueux en club comme en sélection, au sortir d'une dernière compétition à domicile, avec laquelle elle a décroché la médaille d'argent olympique en finale contre les Etats-Unis.

Sarah Michel a expliqué : "C'est dur à accepter, à officialiser, parce que je me sens encore en capacité de jouer. Mais c'est le bon moment". Formé en région parisienne (Ris-Orangis et Courcouronnes) avant de démarrer sa carrière professionnelle à Valenciennes, la joueuse aux 144 sélections a ensuite évolué à Arras, Nantes-Rezé, Montpellier, puis Bourges, dont elle est devenue une joueuse emblématique lors de ses 7 saisons passées là-bas.

Sarah Michel Boury n'a jamais été la plus flashy des équipes dont elle a fait partie, mais rares auront été les joueuses avec un QI basket et une science défensive aussi élevés, en plus d'un leadership apprécié. Bon vent à elle dans tout ce qu'elle entreprendra à l'avenir.

Son palmarès avec les Bleues :

- Quatre médailles d'argent à l'Euro (2015, 2017, 2021, 2023)

- Une médaille d'argent (2024) et une de bronze (2020) aux Jeux Olympiques

Son palmarès en club :

- Trois fois championne de France (2016, 2018 et 2022)

- Vainqueur de la Supercoupe d'Europe FIBA (2022)

- Vainqueur de l'Eurocup (2022)

- Six fois vainqueur de la Coupe de France (2007, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2024)