Une légende de Detroit s’est éteinte, Bob Lanier est mort à 73 ans

Dans la riche histoire de Detroit - si bien racontée dans les Chroniques de Motor City que l'on ne saurait trop vous recommander - le grand public connaît surtout les Bad Boys des années 80 et l'équipe championne en 2004. Bob Lanier n'a jamais remporté de titre avec les Pistons, mais il n'en est pas moins l'un des joueurs les plus importants.

Lanier, 73 ans, est décédé mardi des suites d'une maladie, a fait savoir sa famille. L'intérieur, qui a passé 10 ans à Detroit entre 1970 et 1980, laisse un excellent souvenir à ceux qui l'ont côtoyé pendant et après sa carrière en NBA, à l'image du patron de la ligue Adam Silver.

"Bob Lanier était l'un des pivots les plus talentueux de tous les temps, mais son impact va bien au-delà du terrain. Pendant 30 ans, il a été notre ambassadeur et un assistant précieux pour David Stern et moi-même. Bob a voyagé à travers le monde pour transmettre ses valeurs et avoir une influence sur la jeunesse. Il était l'une des personnes les plus authentiques et agréables que j'ai pu connaître. Il a également été le président du syndicat des joueurs, aidant à la signature d'un CBA à l'importance cruciale. J'ai beaucoup appris de lui et il était un ami proche qui nous a tous inspirés par sa générosité".

Huit fois All-Star, MVP du All-Star Game et membre du Hall of Fame depuis 1992, Bob Lanier a marqué plus de 19 000 points en carrière, avec seulement deux étapes, Detroit et Milwaukee, où il a tourné à 20 points et 10 rebonds de moyenne durant sa carrière, face à des clints comme Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Wes Unseld, Dave Cowens ou Walt Bellamy.