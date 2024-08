Une nouvelle statue de Kobe Bryant, avec sa fille, va être dévoilée

Une nouvelle statue de Kobe Bryant va être dévoilée ce vendredi à Los Angeles devant la Crypto.com Arena. La légende des Los Angeles Lakers tragiquement disparue en 2020 sera représentée avec sa fille Gianna, également présente lors du drame. La date est symbolique, évidemment, puisqu'il s'agit du 02/08/24. Le 2 était le numéro de Gianna, le 8 et le 24 ceux de Kobe durant sa carrière.

Une première statue représentant Kobe Bryant avait été érigée le 8 février (encore pour la symbolique chiffrée) et le représentait lors de son match à 81 points contre Toronto.

Au cours de la saison prochaine, une troisième et dernière statue de Kobe sera présentée au public. Vanessa Bryant avait révélée en février dernier qu'on y verrait le "Black Mamba" avec son numéro 2024.

🚨 BREAKING 🚨

The 2nd of 3 Kobe Bryant statues will be unveiled tomorrow (8/2/24)

This statue will depict Kobe along with his daughter Gianna 🐍♾️💜 pic.twitter.com/eW9ZVskCe6

— Lakers Lead (@LakersLead) August 1, 2024