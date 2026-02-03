Cleveland et Charlotte ont échangé autour d’un possible trade de Lonzo Ball. Les Hornets étudient des scénarios pour réunir les deux frères Ball avant la deadline.

Un retour des frères Ball sous le même maillot pourrait devenir une réalité avant la trade deadline NBA.

Selon The Stein Line, les Cleveland Cavaliers et les Charlotte Hornets ont engagé des discussions préliminaires autour d’un possible trade impliquant Lonzo Ball.

D’après le rapport, Charlotte étudie différentes constructions de trade qui permettraient d’envoyer Lonzo Ball en Caroline du Nord, avec en contrepartie des choix de draft, principalement des seconds tours. Un scénario qui ouvrirait la voie à une association inédite entre Lonzo et son jeune frère LaMelo Ball, actuellement franchise player des Hornets.

Toujours selon les mêmes sources, plusieurs équipes pourraient jouer un rôle de facilitateur dans ce dossier. Les Hornets eux-mêmes, mais aussi les Brooklyn Nets et le Utah Jazz, seraient ouverts à absorber des contrats indésirables en échange de choix de draft, dans le cadre de montages à plusieurs équipes.

À 28 ans, Lonzo Ball traverse une saison compliquée à Cleveland. En 21 minutes de moyenne, le meneur affiche 4,6 points, 4,1 rebonds et 4,0 passes par match, sans jamais réellement s’imposer dans la rotation des Cavaliers.

Rien n’est encore imminent, mais à l’approche de la deadline, l’idée de réunir les deux frères Ball à Charlotte semble bel et bien sur la table.

5 trades (presque) crédibles pour James Harden