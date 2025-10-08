Les San Antonio Spurs ont mis à jour les mensurations officielles de Victor Wembanyama, et le constat est saisissant : le phénomène français a encore grandi. Désormais listé à 2,26 m, il affiche aussi 235 pounds sur la balance, soit environ 106,5 kilos. Lorsqu'il a été drafté en 2024, l'intérieur des Bleus pesait environ 202 pounds (91,5 kilos), ce qui implique une prise de plus de 13 kilos en deux étés, preuve du travail colossal effectué sur son corps. Sur les deux dernières intersaisons et pendant son arrêt forcé, Victor Wembanyama n'a donc pas que fait dans le spirituel et l'expérience de vie depuis sa dernière apparition en match officiel.

Cette transformation n’est pas anodine. Après une première saison époustouflante et une saison écourtée par une thrombose veineuse, le prodige tricolore a pris conscience que son avenir en NBA passerait par la construction d’un physique capable d’encaisser les chocs. À la fois précaution et ambition, cette évolution vise à lui permettre de durer, mais aussi de dominer davantage dans la raquette.

Plus fort individuellement et collectivement ?

Plus lourd, plus solide, mais toujours aussi longiligne, Wembanyama entre dans une phase charnière : il veut garder sa mobilité et son agilité surnaturelles, tout en devenant un joueur plus imposant et stable au contact. Les Spurs misent sur cette version “2.0” de leur prodige pour franchir un cap collectif dès cette saison et retrouver les playoffs ou, a minima, le play-in tournament pour valider la montée en puissance de Victor et de ses camarades.

Au-delà des chiffres, cette évolution physique permettra-t-elle à Victor Wembanyama de se rapprocher d'un autre de ses objectifs en NBA : la conquête d'un titre de MVP ?

La ligne de stats impressionnante de Wembanyama en seulement 16 minutes