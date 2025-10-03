Victor Wembanyama bluffe déjà ses nouveaux coéquipiers

Certains joueurs des Spurs découvrent Victor Wembanyama et ce que ça implique de jouer avec lui, à l'image de Luke Kornet.

Victor Wembanyama s'apprête à disputer sa troisième saison en NBA, après avoir manqué une grande partie de la précédente, en raison de problèmes de santé. Le Français a travaillé d'arrache-pied depuis qu'il est autorisé à s'entraîner et à fait des expériences de vie intéressantes durant cette coupure, comme on a pu le voir tout au long de l'été. Le training camp des San Antonio Spurs a débuté et le travail que fournit Wembanyama impressionne déjà ses coéquipiers, notamment les nouveaux.

Luke Kornet, arrivé en provenance de Boston, a expliqué lors du media day des Spurs ce qui l'avait le plus bluffé depuis qu'il côtoie le pivot des Bleus. « Son talent est évident et il est capable de choses vraiment impressionnantes, mais ce qui m’a le plus marqué, honnêtement, c’est son éthique de travail et la façon dont il aborde le jeu : cette volonté de franchir un palier, puis le suivant, et de comprendre ce qui se passe.

Je pense que lorsque tu as ce genre de rigueur et cette attention aux détails, ce n’est qu’une question de temps avant que tout se mette en place. Il reste très jeune, avec une immense marge de progression pour les années à venir. Mais cette intention, présente chaque jour et à chaque instant, lui permet vraiment d’apprendre vite et de commencer à mettre les choses en place rapidement.»

Le retour du Kornet Kontest ?

Luke Kornet sait jouer avec des intérieurs de grande taille, comme il l'a montré à Boston avec Al Horford et Kristaps Porzingis. Son arrivée à San Antonio est un très bon coup, que ce soit en back up de Victor Wembanyama ou associé à lui, dans un schéma à deux grands.

Si le sujet n'est pas très important, on se demande quand même si Kornet va ressortir son "Kornet Kontest" à San Antonio, cette défense avec un saut vertical à contretemps pour dérouter les shooteurs...

