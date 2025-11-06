Avant le choc face aux San Antonio Spurs, le pivot des Los Angeles Lakers, Jaxson Hayes, avait trouvé une comparaison flatteuse pour Victor Wembanyama : celle de son coéquipier, Luka Doncic.
Du Luka Doncic, version 7-5
Interrogé par Dave McMenamin avant la rencontre de mercredi soir, Hayes n’a pas caché son admiration pour le phénomène français :
« Il fait 7-5 (2m26) et il fait les mêmes choses que Luka. C’est dingue », a-t-il lancé.
"He can dunk the ball standing up, so that’s like a 100% shot at the rim. So I’d shoot that over a 30-40% 3 every time. So I feel like that’s what we’re seeing." Jaxson Hayes on Victor Wembanyama’s improved shot selection this season. pic.twitter.com/lB39E6DDNo
— Dave McMenamin (@mcten) November 5, 2025
L’intérieur des Lakers a ajouté que Wembanyama impressionne cette saison par sa sélection de tirs plus maîtrisée :
« Il peut dunker sans sauter, donc c’est un tir à 100 %. Je prendrais ça à chaque fois plutôt qu’un tir à trois points à 30 ou 40 %. C’est ce qu’on le voit faire aujourd’hui. »
Un éloge logique au vu du début de saison du Français, qui tournait à 26,7 points, 13,7 rebonds et 4,7 contres de moyenne avant cette rencontre, avec une adresse de 52,7 % au tir.
Wembanyama solide, mais battu par le « vrai » Luka
Sur le parquet du Crypto.com Arena, le duel entre les deux prodiges n’a toutefois pas tourné à l’avantage de San Antonio. Les Lakers ont signé une cinquième victoire consécutive (118-116) grâce à un Luka Doncic à 35 points, 13 passes et 9 rebonds.
Wembanyama, lui, a compilé 19 points et 8 rebonds avant de sortir pour six fautes à 1’39 de la fin.
Malgré la défaite - la deuxième consécutive des Spurs après leur démarrage parfait (5-0) -, la comparaison de Hayes résume bien le ressenti de nombreux observateurs : Victor Wembanyama influence déjà le jeu avec le même poids créatif que Doncic, mais dans un corps de géant.
Le Jeu Ep.6 : Comment développer un prospect avant la draft