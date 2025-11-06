Jaxson Hayes a salué Victor Wembanyama en le comparant à Luka Doncic avant le duel entre les Los Angeles Lakers et les San Antonio Spurs.

Avant le choc face aux San Antonio Spurs, le pivot des Los Angeles Lakers, Jaxson Hayes, avait trouvé une comparaison flatteuse pour Victor Wembanyama : celle de son coéquipier, Luka Doncic.

Du Luka Doncic, version 7-5

Interrogé par Dave McMenamin avant la rencontre de mercredi soir, Hayes n’a pas caché son admiration pour le phénomène français :

« Il fait 7-5 (2m26) et il fait les mêmes choses que Luka. C’est dingue », a-t-il lancé.

"He can dunk the ball standing up, so that’s like a 100% shot at the rim. So I’d shoot that over a 30-40% 3 every time. So I feel like that’s what we’re seeing." Jaxson Hayes on Victor Wembanyama’s improved shot selection this season. pic.twitter.com/lB39E6DDNo — Dave McMenamin (@mcten) November 5, 2025

L’intérieur des Lakers a ajouté que Wembanyama impressionne cette saison par sa sélection de tirs plus maîtrisée :

« Il peut dunker sans sauter, donc c’est un tir à 100 %. Je prendrais ça à chaque fois plutôt qu’un tir à trois points à 30 ou 40 %. C’est ce qu’on le voit faire aujourd’hui. »

Un éloge logique au vu du début de saison du Français, qui tournait à 26,7 points, 13,7 rebonds et 4,7 contres de moyenne avant cette rencontre, avec une adresse de 52,7 % au tir.

Wembanyama solide, mais battu par le « vrai » Luka

Sur le parquet du Crypto.com Arena, le duel entre les deux prodiges n’a toutefois pas tourné à l’avantage de San Antonio. Les Lakers ont signé une cinquième victoire consécutive (118-116) grâce à un Luka Doncic à 35 points, 13 passes et 9 rebonds.

Wembanyama, lui, a compilé 19 points et 8 rebonds avant de sortir pour six fautes à 1’39 de la fin.

Malgré la défaite - la deuxième consécutive des Spurs après leur démarrage parfait (5-0) -, la comparaison de Hayes résume bien le ressenti de nombreux observateurs : Victor Wembanyama influence déjà le jeu avec le même poids créatif que Doncic, mais dans un corps de géant.

