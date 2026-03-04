Nouvel accomplissement inédit dans l’Histoire pour Victor Wembanyama

Bienvenue en NBA, où tout est célébrable, tout est célébré et où chaque nuit peut nous offrir un nouveau record en tordant les statistiques. En plus d’offrir chaque mois un trophée de meilleur joueur aux acteurs les plus marquants de chaque Conférence, la ligue s’est mis en tête de distribuer dans le même temps une récompense aux meilleures défenseurs. Alors, forcément, il fallait bien un premier homme pour décrocher les deux awards anecdotiques du même coup. Et ce premier homme, c’est Victor Wembanyama.

Le pivot des San Antonio Spurs a été élu meilleur joueur et meilleur défenseur en février. Il surfe notamment sur les très belles performances de son équipe, qui n’a pas perdu un match et a même enchaîné 11 victoires de suite sur l’ensemble du mois. Wembanyama tournait lui à plus de 22 points, 11 rebonds, 3 passes et 3 blocks sur la période. C’est son deuxième trophée de meilleur défenseur du mois d’affilée. Ça aussi, c’est une première. Il en compte déjà trois au total, plus que n’importe quel autre joueur dans l’Histoire.

Il avait d’ailleurs été le tout premier à remporter ce trophée en novembre 2024. La récompense n’était pas décernée avant, auquel cas les légendes que sont Michael Jordan, David Robinson, Tim Duncan, Kobe Bryant ou encore Hakeem Olajuwon en compteraient probablement un paquet. Il fallait bien commencer à un moment et tant mieux pour Victor Wembanyama, qui a tous les atouts pour les accumuler tout au long de sa carrière.

Les Spurs ont écrasé les Sixers la nuit dernière avec 10 points, 8 rebonds, 4 passes et 6 blocks du Français lors de cette victoire par 40 points d'écart (131-91).

