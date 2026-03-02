Victor Wembanyama, cette stat terrifiante depuis le All-Star Game

Allez, une petite stat effrayante en termes défensifs de la part de Victor Wembanyama. S'il a eu, de son propre aveu, un petit coup de pompe ces derniers temps, le pivot des San Antonio Spurs carbure dans la protection du cercle depuis quelques semaines. Ainsi, depuis le retour de break du All-Star Game, l'international français a totalisé pas moins de 26 contres. C'est beau, mais c'est encore plus impressionnant lorsque l'on se prête au jeu de la comparaison avec... des équipes entières. Douze (!) équipes ont compilé moins de blocks que Victor Wembanyama depuis le retour au jeu de "Wemby" le 20 février contre Phoenix :

- 24 pour Brooklyn

- 23 pour Milwaukee, Indiana et les Clippers

- 22 pour Golden State, Denver et Phoenix

- 21 pour Toronto

- 20 pour Utah et Miami

- 17 pour Dallas

Les contres ne sont qu'une partie, visible, du travail défensif, mais c'est avec ce genre de faits statistiques assez hallucinants qu'il sera simple de donner le trophée de Defensive Player of the Year à Victor Wembanyama s'il est bien éligible pour cette récompense. Il reste à l'ancien joueur de Nanterre, de l'ASVEL et des Metropolitans une petite vingtaine de matches pour poursuivre son chantier avant la fin de la saison régulière.

