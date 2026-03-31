Troisième double-double le plus rapide de l’Histoire pour Victor Wembanyama

Jonas Valanciunas, Boban Marjanovic et Victor Wembanyama. Le Français n’est pas passé loin de signer le double-double le plus rapide de tous les temps la nuit dernière. Mais il a échoué à quelques secondes près. Il n’a fallu que 8 minutes et 31 secondes pour que le natif du Chesnay affiche déjà 10 points et 10 rebonds au compteur. Il restait alors un peu moins de 2 minutes à jouer en première mi-temps. Il n’est pas passé loin du record du Lituanien (8'08) et du Serbe (8’13). C’est donc le troisième double-double le plus express depuis 1997, année à partir de laquelle le play-by-play a été instauré en NBA.

Victor Wembanyama a continué sur sa lancée pour délivrer sa meilleure performance offensive de la saison. Il a terminé avec 41 points mais aussi 16 rebonds, 4 passes et 3 blocks. Les San Antonio Spurs se sont imposés contre les Chicago Bulls (129-114), soit la neuvième victoire consécutive de la franchise texane.

Cette performance majeure de plus est un nouveau message envoyé par l’intérieur dans sa quête du MVP mais Shai Gilgeous-Alexander lui a répondu le soir même avec 47 points et une victoire décisive du Oklahoma City Thunder contre les Detroit Pistons après prolongation (114-110).

CQFR : Wembanyama et « SGA » cartonnent et se répondent !