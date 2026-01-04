Victor Wembanyama bientôt inéligible pour les trophées de fin de saison

Encore absent la nuit dernière, Victor Wembanyama a déjà raté 14 matches cette saison et il n’a pas le droit à plus de 3 forfaits supplémentaires.

Victor Wembanyama dominait tellement en défense l’an passé que les journalistes semblaient prêts à lui donner le DPOY malgré sa thrombose veineuse qui l’a privé d’une majeure partie de la deuxième moitié de la saison. Il n’a pas pu être nommé parmi les prétendants au trophée puisqu’il n’a disputé que 46 matches. Et cette saison, rebelote, le Français risque d’être inéligible en raison de la règle qui impose d’avoir participé à 65 rencontres pour récupérer une récompense ou une nomination dans l’un des meilleurs cinq de la ligue.

Victime d’une hyperextension du genou il y a quelques jours, le pivot, qui va bien selon son coach Mitch Johnson, vient de rater un deuxième match de suite. Les San Antonio Spurs s’étaient d’abord imposés sans lui contre les Indiana Pacers mais ils ont perdu contre les Portland Trail Blazers samedi soir.

Avec sa blessure au mollet plus tôt dans la saison, Victor Wembanyama en est déjà à 14 forfaits. Il peut aller jusqu’à 17 mais il va devoir ensuite jouer tous les matches pour pouvoir prétendre au DPOY ou à une place dans l’une des trois All-NBA Teams. On peut imaginer les Spurs prendre des précautions et essayer de le conserver le plus frais possible dans l’optique des playoffs. Il est donc probable qu’il soit mis au repos au moins une ou deux fois d’ici avril.

Wembanyama est premier aux contres (2,9, devant Alex Sarr : 2,4), premier aux rebonds défensifs et l’impression qu’il dégage de ce côté du terrain, dans la protection de cercle et la dissuasion, fait de lui le favori au trophée de DPOY. Son compatriote Rudy Gobert est aussi un sérieux prétendant.

Avec la blessure de Nikola Jokic, absent un mois, il y aura peut-être même une place à gratter dans la First All-NBA Team si jamais le Serbe venait à être inéligible. Mais pour ça, Victor Wembanyama devra donc se maintenir en bonne santé le plus possible jusqu’à la fin de la saison. L’intéressé s’est d’ailleurs positionné en faveur de cette règle des 65 matches malgré le fait qu’elle pourrait lui coûter un trophée pour la deuxième année de suite.

