Victor Wembanyama encaisse les coups… et refuse de rentrer dans le moule

Victor Wembanyama a encore livré une prestation XXL face aux Rockets. Dans la victoire de San Antonio contre Houston, le Français a compilé 28 points, 16 rebonds et 5 contres, en imposant sa domination des deux côtés du terrain et tout cela en moins de 29 minutes. Une performance marquée par un engagement physique intense, Houston ayant régulièrement envoyé deux voire trois défenseurs au contact pour tenter de le ralentir.

Visiblement touché, parfois agacé, Wembanyama n’a pourtant jamais reculé. Interrogé après la rencontre sur sa capacité à encaisser ce traitement soir après soir, il a répondu sans détour.

« Oui, clairement. Je vais sûrement finir par manquer de place sur mon corps pour de nouvelles cicatrices, mais tout le reste va bien. Mes articulations, mes muscles, tout ça est en forme. »

Cette capacité à absorber la brutalité du jeu NBA s’inscrit dans une saison où le pivot des Spurs semble avancer avec une maturité inhabituelle pour son âge. Une impression partagée par les journalistes, qui l’ont questionné sur son travail mental et personnel en dehors du terrain, tant son approche tranche avec celle d’un joueur de 21 ans.

Wembanyama a alors évoqué une préparation bien plus large que le simple basket.

« Il y a eu beaucoup de choses différentes. Un mélange de travail physique, bien sûr. J’ai fait des choses un peu étranges, en dehors des sentiers battus, mais aussi du travail plus classique, comme la musculation. J’ai aussi parlé aux bonnes personnes. »

Le Français est ensuite revenu sur une période plus personnelle, qui a marqué son été et influencé sa manière d’aborder la saison.

« Il m’est arrivé quelque chose il y a presque un an, une maladie. Donc l’été dernier a aussi été une vraie expérience humaine pour moi. Discuter avec de grandes personnes, ça m’a beaucoup inspiré. »

Cette recherche permanente d’un chemin différent, Wembanyama l’assume pleinement, aussi bien dans sa préparation que sur le parquet.

« Comme je le disais, faire des choses différentes, sortir du cadre. Sur le terrain, j’essaie de faire des choses que personne ne fait, donc je dois travailler d’une manière que personne n’utilise. »

Des propos qui résonnent particulièrement au lendemain de la polémique suscitée par ses prises de parole hors terrain sur des sujets de société, qui lui ont valu des attaques virulentes dans certains médias français.

Sans y faire référence directement, cette interview post-match dessine le portrait d’un joueur qui refuse les cases, assume ses choix et avance selon ses propres règles, même lorsque la pression se fait plus lourde, sur le parquet comme en dehors.

Wembanyama attaqué sur RMC : « Prends tes millions, mets ton ballon dans ton panier et tais-toi »