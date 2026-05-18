Victor Wembanyama et les Spurs de retour à Paris !

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs seront à Paris en janvier 2027 pour affronter les New Orleans Pelicans.

Victor Wembanyama va retrouver son public français. Selon les informations de Marc Stein, les San Antonio Spurs et les New Orleans Pelicans devraient disputer une série de deux matches en Europe en janvier 2027, avec une rencontre prévue à Paris et une autre à Manchester.

Sauf énorme surprise, cela signifierait donc le retour de Victor Wembanyama dans la capitale française pour les NBA Paris Games 2027, après les deux affiches déjà organisées en 2025 entre San Antonio et Indiana. Un rendez-vous qui avait attiré les foules et transformé l’Accor Arena en véritable chaudron pro-Spurs à chacune des sorties du phénomène français.

Un engouement monstre attendu

La NBA n’a pas encore officialisé les dates ni les salles, mais l’idée de voir Wembanyama rejouer devant le public français risque déjà de provoquer un énorme engouement. D’autant que les Spurs sont désormais installés parmi les équipes les plus suivies de la ligue en Europe, grâce à la présence du Français et à la progression spectaculaire de la franchise texane.

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L’autre nouveauté importante serait donc la tenue d’un match à Manchester. Un choix loin d’être anodin puisque la future NBA Europe devrait vraisemblablement inclure Manchester parmi ses places fortes potentielles. La ligue continue depuis plusieurs années d’étendre sa présence sur le continent et semble clairement tester certains marchés stratégiques en vue de son projet européen.

Pour les fans français, l’essentiel est ailleurs : sauf retournement de situation, Wembanyama reviendra bien à Paris en 2027. Cette fois encore, les billets risquent de partir à une vitesse folle... ou d’être totalement hors de prix.