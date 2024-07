Victor Wembanyama explique ce qu’est un trou noir, le garçon est calé !

Victor Wembanyama a profité de l'interview qu'il a accordée à Yann Ohnona de L'Equipe pour rappeler à tout le monde que ses intérêts et ses connaissances allaient bien au-delà des limites du terrain de basket. Interrogé sur son appétence pour l'astronomie et les trous noirs, l'intérieur de l'équipe de France et des San Antonio Spurs a expliqué de quoi il s'agissait pour ceux qui n'y connaîtraient rien.

"Le mot trou noir induit le public en erreur parce qu'on l'appelle trou, mais c'est un objet cosmique, une singularité. C'est une énorme quantité de matière concentrée en un point. Cela créé un champ gravitationnel tellement puissant que même les particules de lumière, les photons, ne peuvent pas s'en échapper. C'est pour cela que c'est noir. C'est un objet à la masse si énorme que l'espace-temps s'en trouve distendu. Le temps s'y écoule différemment. Je m'en suis bien sorti (rires) ?"

Victor Wembanyama est également un fan de science-fiction et d'heroic fantasy en termes de genres littéraires et il est tout à fait capable de passer des heures à discuter de ses oeuvres préférées. On espère qu'il trouvera les bons livres pour passer le temps et rester mentalement affûté pendant les Jeux Olympiques qu'il s'apprête à disputer avec l'équipe de France.

