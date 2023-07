Gregg Popovich et Victor Wembanyama semblent déjà avoir tissé un lien spécial. L’un des plus grands coaches de l’histoire de la NBA, l’un de ses talents les plus prometteurs de l’autre côté : les deux hommes sont, sur le papier, faits pour s’entendre. Le rookie des Spurs mesure sa chance de faire ses débuts sous les ordres de Pop, et pense que la réciproque est aussi vraie.

« Pour moi, c’est simplement une chance d’avoir une personne aussi expérimentée et qui a connu tant de succès dans sa vie. Il sait comment faire. Je pourrais le suivre les yeux fermés », a assuré le Français au micro d’ESPN.

Popovich, qui est déjà l’entraîneur le plus âgé de l’histoire de la ligue, a récemment décidé de prolonger son contrat à San Antonio pour cinq ans. Son objectif est désormais de trouver son successeur, mais aussi d’accompagner Victor Wembanyama à ses débuts.

« C’est vraiment spécial. J’ai l’impression qu’il pense que ça va être une période spéciale aussi, parce qu’il se soucie beaucoup de moi, me parle beaucoup, pratiquement tous les jours », souligne le Français.

Jusqu’ici, le joueur et le coach envoient tous les bons signaux. Ils pourront réellement mettre cette connexion à profit la saison prochaine, lorsqu’ils passeront aux choses sérieuses.

