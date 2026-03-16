Victor Wembanyama heureux que Stephon Castle n’ait pas été n°1 de la Draft

Victor Wembanyama a expliqué avec humour être heureux que Stephon Castle n'ait pas été le premier choix de la Draft, et que les Spurs aient pu le récupérer.

Les San Antonio Spurs peuvent se réjouir d’avoir récupéré Stephon Castle lors de la Draft 2024. Et le premier à le dire est Victor Wembanyama lui-même.

Après la victoire des Spurs contre les Charlotte Hornets, le Français a salué la performance de son coéquipier, auteur d’un match très complet avec 15 points, 10 passes et 7 rebonds.

« Il méritait totalement d’être numéro 1 »

Interrogé par NBA on Prime, Wembanyama n’a pas caché son admiration pour le jeune meneur.

« Steph a une capacité incroyable et naturelle à créer du jeu et à trouver les joueurs ouverts. »

Le pivot des Spurs a notamment évoqué une action qui l’a marqué durant le match.

« Il y a eu une passe ce soir qui n’a pas fini dans le panier, mais Steph a pénétré vers le cercle, main gauche, l’a donnée à Keldon. Ce genre de choses, on ne peut pas vraiment les enseigner. Il le fait à un niveau très élevé, et très régulièrement. »

Puis Wembanyama a ajouté avec humour :

« Il méritait à 100 % d’être le premier choix de la Draft, mais je suis tellement content qu’il ne l’ait pas été. »

Une Draft finalement parfaite pour San Antonio

Si Castle n’a pas été choisi en premier, c’est parce que la Draft 2024 avait vu Zaccharie Risacher, Alex Sarr et Reed Sheppard être sélectionnés avant lui.

Les Spurs ont finalement récupéré Castle avec le quatrième choix, un scénario dont Wembanyama se réjouit aujourd’hui.

Une progression impressionnante

Deux ans plus tard, Castle s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de sa cuvée. Le Rookie of the Year 2024 mène actuellement sa classe de Draft au total de points (2 121) et à la moyenne de points (15,5).

Son impact défensif et sa capacité à organiser le jeu sont également devenus essentiels pour les Spurs.

Avec 49 victoires cette saison, San Antonio signe déjà son meilleur bilan depuis 2017 et a validé son retour en playoffs pour la première fois depuis 2019.

Pour Victor Wembanyama, une chose est donc claire : la « chute » de Stephon Castle à la Draft a finalement été une excellente nouvelle pour les Spurs.

MVP et DPOY, Victor Wembanyama clame haut et fort ses ambitions