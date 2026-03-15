Victor Wembanyama n'a jamais eu peur d'afficher ses ambitions. En marge de la victoire face aux Charlotte Hornets (115-102), l'intérieur des San Antonio Spurs s'est montré clair sur ses intentions lors de cette fin de saison régulière : marquer les esprits pour gagner des trophées individuels.

Sauf mauvaise surprise, le jeune talent français devrait être éligible aux récompenses sur cet exercice 2025-2026. En effet, il peut encore se permettre de rater 3 des 15 derniers matches. Sur le papier, le trophée de Defensive Player of the Year lui semble promis.

Mais de son côté, Wembanyama pense aussi au MVP.

"En ce moment, je me concentre surtout sur le fait de prendre bien soin de mon corps, car je veux aussi remporter le trophée de MVP et celui de DPOY. Du coup, je compte mettre les bouchées doubles d'ici la fin de la saison.

Je vais vraiment veiller à suivre mon programme de soins, à bien dormir, à respecter ma routine et à être présent pour mon équipe", a résumé Victor Wembanyama.

Dans la course au MVP, le Tricolore incarne un sérieux candidat. Il est assurément dans le Top 5, potentiellement dans le Top 3. Cependant, Shai Gilgeous-Alexander s'impose comme l'immense favori à sa propre succession. Mais comme à son habitude, Victor Wembanyama assume ses ambitions.

Le playmaking, une arme à développer pour Victor Wembanyama