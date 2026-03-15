Le playmaking, une arme à développer pour Victor Wembanyama

Lors de la victoire face aux Charlotte Hornets (115-102), l'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a rendu une copie XXL. Avec 32 points, 12 rebonds, 8 passes décisives, 4 contres et 2 interceptions, le prodige français a totalement dominé les débats. Dans tous les aspects du jeu.

Et même s'il n'a pas été récompensé par un triple-double, le Tricolore a confirmé ses progrès pour avoir un impact "all-around". A seulement 22 ans, Wembanyama souhaite justement développer son playmaking pour passer un nouveau cap.

"C'est simplement une progression, dans l'ensemble. Nous les avons dominés sur de nombreux aspects du jeu, et cela se voit puisque nous avons remporté trois des quatre quart-temps. Mon playmaking ? C'est une arme supplémentaire.

La plupart du temps, je crée des opportunités en me déplaçant sans même toucher le ballon, en libérant des coéquipiers grâce à mon placement et à mon influence sur le jeu. Mais je sais faire ça aussi", a apprécié Victor Wembanyama.

Un axe de progression logique pour la star des Spurs. Avec le ballon entre les mains, il devrait avoir des responsabilités de plus en plus importantes à la création. A Victor Wembanyama d'ajouter cette force à sa palette offensive.

Pourquoi l’émotion de Victor Wembanyama en fait le parfait visage de la NBA