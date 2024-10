Victor Wembanyama, le seul joueur intransférable en NBA ?

"Tout le monde en NBA est tradable, sauf Victor Wembanyama". Ce n'est pas nous qui l'avons dit, mais Kyle Kuzma. L'ailier des Washington Wizards, fréquemment dans les rumeurs de trades, a expliqué au New York Times comment il parvenait à rester imperméable face à ça.

"Tout ça n'a pas vraiment d'importance, c'est un business. Et puis tout le monde en NBA est tradable, sauf Victor Wembanyama. Si je suis tradé, je continuerai de jouer au basket, donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je penserais à autre chose qu'à essayer de mettre le ballon dans le panier ?"

Voilà une approche qui évite les maux de tête, assurément. On peut pa<r contre se demander si Kuzma a raison. C'est un fait : les Spurs n'échangeraient Victor Wembanyama contre personne aujourd'hui en NBA, tant son présent et son avenir sont prometteurs. Mais ne peut-on pas étendre le raisonnement à un ou deux joueurs dans la ligue ? On a du mal à croire que les Mavs accepteraient, dans un monde où il ne souhaite pas partir, une offre quelle qu'elle soit pour Luka Doncic. Idem pour les Nuggets avec Nikola Jokic ou les Bucks avec Giannis Antetokounmpo... Pareil pour Stephen Curry chez les Golden State Warriors.

En revanche, à la minute où un joueur est mécontent et demande à partir, tout peut se matérialiser très vite, à grands renforts de futurs tours de Draft...

