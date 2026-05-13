L'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a refusé de s'éterniser concernant sa première expulsion en carrière.

Victor Wembanyama a apporté la meilleure des réponses sur le parquet. Auteur d'un vilain coup de coude sur Naz Reid, l'intérieur des San Antonio Spurs avait connu sa première expulsion en carrière lors du Game 4 face aux Minnesota Timberwolves.

De retour, après avoir échappé à une suspension, pour le Game 5, le prodige français a marqué les esprits : 27 points, 17 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres dans une victoire éclatante de son équipe (126-97).

En conférence de presse, l'international tricolore a tout de même été invité à revenir sur ce mauvais geste.

"Désormais, c'est dans le passé. Ce sont les Playoffs. J'étais surtout concentré sur le match du jour. Et maintenant, je suis déjà dans le match à Minnesota dans trois jours. Ce sont les Playoffs. Il faut vite tourner la page et je me préoccupe seulement de mon équipe", a sobrement répondu Victor Wembanyama.

Au micro de NBC Sports, le pivot des Spurs avait également esquivé une question à ce sujet. Concentré sur cette série, Victor Wembanyama ne veut clairement pas perdre son énergie avec des histoires inutiles.

Et malgré les grandes attentes autour de lui pour ses premiers Playoffs, il continue de briller.

Victor Wembanyama rejoint LeBron James et Jokic dans l’histoire