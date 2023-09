LaMarcus Aldridge, fraîchement retraité, semble prêt pour un nouveau défi. Sur X (Twitter), l’ancien joueur des Spurs s’est montré ouvert à l’idée de contribuer au développement de Victor Wembanyama. Il se verrait bien accompagner le Français, qui s’apprête à disputer sa première saison en NBA, en intégrant le coaching staff de San Antonio.

LaMarcus Aldridge a évolué pendant six ans aux Spurs, de 2015 à 2021, principalement aux côtés de Kawhi Leonard. Malgré son adaptation laborieuse au jeu de Gregg Popovich, ses années au Texas peuvent être considérées comme un succès, avec des moyennes remarquables de 19,8 points et 8,2 rebonds, ainsi que des résultats collectifs convaincants. L’expérience de l’intérieur, sept fois All-Star et nommé cinq fois dans une équipe All-NBA, en ferait un mentor idéal pour « Wemby ».

Natif du Texas, un retour aux sources pourrait tenter l’ancienne star des Blazers. Il n’y a cependant aucune indication que l’ex-athlète prenne cette idée au sérieux, ni même que la franchise la considère sérieusement.

Victor Wembanyama, perçu comme un talent générationnel, peut déjà compter sur plusieurs légendes de San Antonio. Tim Duncan, Sean Eliott, Manu Ginobili, Tony Parker et David Robinson se sont notamment montrés présents depuis sa draft aux Spurs. Mais l’ajout d’un ancien grand joueur comme LaMarcus Aldridge, en bonus, ne ferait certainement pas de mal.

