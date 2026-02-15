Victor Wembanyama ne pleurera pas LeBron, mais…

Alors que l'ombre de la retraite de LeBron James plane sur cette saison NBA, Victor Wembanyama a évoqué ce que lui inspirait le possible départ du King.

Alors qu’on ne sait toujours pas ce que compte faire LeBron James la saison prochaine, les médias ont interrogé certains des joueurs présents au All-Star Game 2026 à Los Angeles. L’ombre d’une possible retraite plane au-dessus de l’événement, et chacun y va de son hommage plus ou moins appuyé. Victor Wembanyama, attendu comme l’un des successeurs du King en matière de rayonnement médiatique et d’impact global sur la ligue, a lui aussi été invité à réagir. Mais le Français n’a pas voulu surjouer l’émotion au moment d’évoquer la possible fin de carrière du meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

« Je ne verserai pas de larmes, mais ça va clairement faire très bizarre quand il ne sera plus là », a-t-il expliqué avec lucidité.

Au-delà de l’aspect sentimental, ce qui intrigue surtout Victor Wembanyama, c’est la longévité et la maîtrise de l’image de LeBron James. Comment, en plus de vingt ans au plus haut niveau, a-t-il réussi à éviter les bad buzz majeurs et les polémiques durables ?

« Il a fait très peu d’erreurs de communication. Je pense que ça requiert de l’intelligence. J’adorerais discuter de ça avec lui. Tous les joueurs peuvent apprendre quelque chose de LeBron », a conclu le Français, admiratif.

Au fond, cette déclaration en dit long sur la nouvelle génération : respectueuse de l’héritage laissé par ses aînés, mais déjà tournée vers l’avenir. Si la page LeBron venait à se tourner, la NBA perdrait une icône. Mais avec Wembanyama, elle semble déjà entre de bonnes mains.