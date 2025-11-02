Victor Wembanyama : Poterie, dessin, peinture… Ce que lui apporte la création

Victor Wembanyama s’est confié sur sa passion pour la création dans une interview pour Louis Vuitton. Poterie, dessin, peinture… le prodige des Spurs y trouve un équilibre et une philosophie proches de celles qu’il applique sur les parquets NBA.

Dans une interview publiée sur la chaîne YouTube de Louis Vuitton, Victor Wembanyama a une nouvelle fois montré la profondeur de sa réflexion, bien au-delà du simple cadre du basket. Invité à parler de ses activités en dehors du terrain, le prodige français s’est confié sur sa passion pour les arts manuels et la création.

« J’ai fait de la poterie, de la sculpture, je dessine… J’ai peint récemment. Je fais tout plein de choses créatives », explique-t-il avec un sourire. L’intérieur des Spurs, qui évoque souvent la notion de processus dans son approche du jeu, semble trouver dans ces activités une forme de continuité : « En poterie, j’ai fait des bols, des verres, des saucières.

J’aime le process d’ajouter quelque chose, de modifier des petits détails par-ci, par-là. On fait des choses qui durent une seconde chacune, mais au bout de deux heures, tu as construit quelque chose. Que ce soit beau, moche, petit ou grand, tu as fait quelque chose avec une multitude de petits à-coups et de détails. »

Victor Wembanyama, ce qu'il a vraiment fait avec les moines Shaolin

Derrière la simplicité du geste créatif, on retrouve toute la philosophie de Victor Wembanyama : patience, minutie, recherche de perfection et acceptation de l’imperfection. Créer, pour lui, c’est aussi apprendre à construire dans la durée. Une idée qui fait écho à son parcours sur les parquets NBA, où chaque entraînement, chaque possession compte dans l’édifice qu’il bâtit.

Loin de se contenter d’être un phénomène athlétique, Wembanyama continue d’affirmer sa singularité, qu’elle soit sur un terrain ou en dehors.