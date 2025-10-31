Victor Wembanyama prêt à être postérisé, il explique pourquoi

Victor Wembanyama réagit après s’être fait dunker dessus par Bam Adebayo : le Français assume et explique pourquoi il n’a pas peur des posters.

Victor Wembanyama a déjà imposé sa marque sur ce début de saison NBA. Avec un bilan parfait de 5 victoires en 5 matches, les Spurs sont l’équipe surprise du moment, portés par un Wemby aussi spectaculaire qu’impactant des deux côtés du terrain. Mais face à Miami, une action a retenu l’attention : Bam Adebayo a réussi à dunker sur le Français, une rare scène pour un joueur qui semble défier les lois de la physique à chaque possession.

Interrogé après le match, Wembanyama a accueilli l’action avec le sourire et une philosophie limpide.

« Se faire dunker dessus, ça fait partie du jeu. Tant qu'on n'en arrive pas au point où je me fais plus dunker dessus que je ne contre de tirs, je continuerai à y aller. Mais aucun d'entre nous ne vivra assez longtemps pour voir ça (rires). »

Bam Adebayo’s dunk on Wembanyama 😳 pic.twitter.com/33n0YDbJUJ — 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) October 31, 2025

Cette déclaration en dit long sur l’état d’esprit du phénomène français : pas question de fuir le contact ou d’éviter le risque pour préserver son image. Wembanyama assume pleinement sa mission de protecteur du cercle et sait que l’agressivité défensive implique parfois d’être du mauvais côté d’un poster.

Ce mélange de lucidité, de confiance et d’humour illustre parfaitement ce qui fait déjà de lui une star à part : un joueur conscient de sa valeur, mais ancré dans la réalité du jeu. Et quand on voit son impact défensif sur ce début de saison, les rares dunks concédés risquent vite de se noyer dans une mer de contres spectaculaires.

À seulement 21 ans, Wembanyama ne cherche pas à éviter les posters. Il veut régner dans la raquette et autour, quoi qu’il en coûte.