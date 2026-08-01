Initialement en fin de contrat en octobre prochain, l'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a signé un nouveau bail avec Nike.

Une intersaison placée sous le signe des prolongations pour Victor Wembanyama. Et cette fois-ci, le Français n'a pas probablement pas accordé la moindre ristourne. Quelques jours après son nouveau contrat aux San Antonio Spurs, pour 252 millions de dollars sur 5 ans, le prodige a également été verrouillé sur le long terme par Nike.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, la marque à la virgule a réussi à prolonger le bail du Tricolore, qui expirait initialement en octobre prochain. Si les détails de ce deal n'ont pas fuité, il s'agit sans surprise d'un engagement "sur le long terme" de la part des deux parties.

Dans le cadre de cet accord, l'équipementier s'est d'ailleurs engagé à lancer la première chaussure signature de la star des Spurs. Pour la préparation du lancement de la Wemby 1, Nike a ainsi communiqué autour d'une nouvelle identité visuelle liée à l'espace, en référence à son surnom, l'Allien.

Bien évidemment, il s'agit d'une étape importante dans la très jeune carrière du natif du Chesnay. A seulement 22 ans, Victor Wembanyama s'impose déjà comme l'un des grands acteurs du marché. Et Nike a donc décidé de le verrouiller sur le long terme afin de le placer au coeur de son projet.

The game looks different from here. pic.twitter.com/AVHEztAvHZ — Nike Basketball (@nikebasketball) July 31, 2026

Victor Wembanyama explique pourquoi il a refusé le max