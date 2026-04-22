Victor Wembanyama, quand reviendra-t-il après sa lourde chute ?

L’inquiétude est réelle autour de Victor Wembanyama. Sorti en cours de match 2 contre Portland après une lourde chute visage en avant, le Français a été diagnostiqué victime d’une commotion cérébrale et placé dans le protocole NBA. Il n’est pas revenu sur le parquet, et San Antonio a fini par laisser filer la rencontre, 106-103, pour voir la série revenir à 1-1. Le match 3 est prévu vendredi à Portland.

Ce que cela implique immédiatement, c’est qu’on ne parle pas d’une simple surveillance de quelques minutes. Selon les règles rappelées après la rencontre, un joueur placé dans le protocole commotion doit observer au moins 48 heures d’inactivité et de récupération, puis franchir plusieurs étapes sans symptômes : tests neurologiques, reprise graduelle de l’effort, puis validation finale du médecin de l’équipe en lien avec le directeur du protocole commotion de la ligue.

Concrètement, Wembanyama semble déjà très incertain pour le match 3. Et s’il ressent encore des symptômes, l’absence peut vite s’étendre au match 4, voire davantage. C’est tout le problème des commotions : il n’existe presque jamais de calendrier totalement fiable. Le vrai risque, à court terme, n’est pas seulement de manquer un match, mais de ne pas être autorisé à rejouer tant que tous les indicateurs ne sont pas redevenus normaux.

Dans d’autres sports, on a vu des cas très variables. En NFL, Tua Tagovailoa avait manqué quatre matches après sa commotion en 2024. En NHL, Sidney Crosby a connu par le passé des absences bien plus longues, parfois de plusieurs semaines ou davantage.

Le rugby est encore plus strict : World Rugby prévoit un retour au jeu au septième jour seulement dans certains cas favorables, mais impose au minimum 12 jours d’arrêt pour les joueurs avec antécédents de commotion ou présentant des symptômes évidents.