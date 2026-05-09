Victor Wembanyama, le risque payant de Mitch Johnson

Malgré les 5 fautes de Victor Wembanyama, l'entraîneur des San Antonio Spurs Mitch Johnson l'a maintenu sur le parquet.

Pour prendre le meilleur sur les Minnesota Timberwolves (115-108), les San Antonio Spurs ont pu compter sur un très grand Victor Wembanyama. Auteur de 39 points, l'intérieur français a été particulièrement précieux dans le money-time.

En effet, dans le 4ème quart-temps, le prodige tricolore a été directement impliqué sur 18 des 29 points des Texans. Un impact XXL alors qu'il jouait avec une menace au-dessus de la tête : avec 5 fautes, il était proche d'une expulsion.

Malgré ce risque, le coach des Spurs Mitch Johnson a pris la décision de maintenir Wembanyama sur le parquet. Une stratégie payante avec un succès à la clé.

"Nous n'allions pas nous priver de l'utiliser pour simplement le garder sur le banc. Nous allions le faire jouer. Et s'il avait été exclu en réalisant cette 6ème faute, nous aurions géré la situation", a temporisé Johnson face à la presse.

Dans cette situation, Wembanyama a été impressionnant. Tout en évitant de se mettre à la faute, le pivot de San Antonio a réussi à conserver un impact XXL. Offensivement mais aussi défensivement, avec un rayonnement toujours aussi important.

Avec cette copie historique en Playoffs, Victor Wembanyama continue de marquer les esprits.

Victor Wembanyama dans un cercle très fermé en Playoffs