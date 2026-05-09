Victor Wembanyama dans un cercle très fermé en Playoffs

L'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a déjà réalisé une performance très rare dans l'histoire des Playoffs.

Victor Wembanyama a sorti une performance immense. Auteur de 39 points, 15 rebonds et 5 contres, l'intérieur a été le grand artisan de la victoire des San Antonio Spurs face aux Minnesota Timberwolves (115-108) lors du Game 3.

En plus de permettre à son équipe de reprendre l'avantage du terrain, le prodige français a encore marqué l'histoire de la NBA. En effet, en Playoffs, le pivot tricolore est seulement devenu le 4ème joueur à compiler au moins 35 points, 15 rebonds et 5 contres.

Wembanyama rejoint ainsi Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal et Kareem Abdul-Jabbar. C'est dire la portée de sa prestation.

"Depuis que je suis dans la ligue, j'attends vraiment de vivre ces moments-là, ces matches avec des enjeux élevés. C'est ce que j'adore. Je suis fait pour ça. J'aime ça plus que tout au monde. C'est une belle chose d'être dans cette liste avec lui (Hakeem).

J'ai dû mettre en pratique certaines techniques que Hakeem m'a enseignées au cours de ce quatrième quart-temps. Beaucoup de choses, mais notamment ce tir en fadeaway face à Rudy", a apprécié Victor Wembanyama face à la presse.

Sans même parler de ses statistiques, le jeune homme de 22 ans a eu un impact bluffant sur cette partie. Des deux côtés du parquet, Victor Wembanyama a totalement dominé les débats. Et son 4ème quart-temps, avec au total 16 points inscrits, a sublimé sa copie.

Victor Wembanyama met un gros tacle à la NBA