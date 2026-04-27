Victor Wembanyama met un gros tacle à la NBA

Après son retour, Victor Wembanyama a lâché une critique floue mais forte sur la NBA, dans une séquence étrange.

Victor Wembanyama n’a pas seulement marqué son retour sur le parquet. Après la victoire des San Antonio Spurs face aux Portland Trail Blazers (114-93), le Français a aussi lâché une critique appuyée envers la NBA… sans en dire davantage.

Interrogé sur sa commotion et sa gestion, Victor Wembanyama, qui souhaitait jouer le match 3, a affiché une forme de frustration maîtrisée, mais la réponse a tout de même été cinglante.

« Je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne veux pas que ça devienne une distraction. Demandez-moi à la fin de la saison », a-t-il expliqué face aux journalistes.

S’il a refusé de développer, le pivot des Spurs a tout de même tenu à clarifier un point : les médecins, et notamment ceux des Spurs, ne sont pas la cible de son énervement.

« Tous les médecins, surtout ceux des Spurs, ont été excellents et ont très bien pris soin de moi », a-t-il précisé.

Mais dans la foulée, le ton a changé.

« La manière dont la situation a été gérée était très décevante… pas du côté des Spurs. C’était une décision. Je ne dis pas qu’elle était bonne ou mauvaise. Mais la manière dont ça a été géré était très décevante. »

Une prise de parole inhabituelle, volontairement floue, qui laisse entendre un gros désaccord et une énorme frustration avec la gestion globale du protocole par la NBA.

Autre élément qui rend cette vidéo très étrange : les « problèmes techniques » qui ont touché la diffusion de cette conférence de presse. Au moment même où Victor Wembanyama tablait la NBA, l’audio s’est interrompu, avant que le flux vidéo ne coupe brièvement dans la foulée.

On n’imagine pas (ou du moins son espère pas) un technicien censurer les propos du Français, mais la séquence renforce le caractère étrange et inachevé de cette prise de parole.

Une fois l’audio et la vidéo revenus, la star des Spurs semblait toujours agacée, mais en maîtrise, refusant de répondre à une question. Mais quand on lui demande si ce n’est pas aux Spurs qu’il en veut, il répond clairement :

« C’est la NBA. Mais encore une fois, les docteurs des deux côtés ont été très bien. »

Une séquence très étonnante en tout cas puisque le principe du protocole est de protéger les joueurs. Lors de la partie sans audio a priori (mais relayée par les médias), il a bien précisé que « c’était une décision. Je ne dis pas qu’elle était bonne ou mauvaise. Mais la manière dont ça a été géré était très décevante. » Mais forcément, on aimerait bien comprendre ce qu’il reproche à la NBA.

En tout cas, contrairement à cette conf de presse, sur le terrain, Victor Wembanyama a apporté une réponse complète aux questions. Il a signé une grosse performance avec 27 points, 11 rebonds et 7 contres.

Et c’est bien là le principal.