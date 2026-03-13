Victor Wembanyama stoppé juste avant le match face aux Nuggets

Coup dur pour les Spurs : Victor Wembanyama a été déclaré forfait à la dernière minute contre les Nuggets.

Les San Antonio Spurs ont dû se passer de Victor Wembanyama lors du match face aux Denver Nuggets. La franchise texane a annoncé peu avant la rencontre que l’intérieur français était forfait en raison d’une douleur à la cheville droite.

Le Français avait pourtant disputé ses dernières rencontres sans problème majeur. La décision de le laisser au repos a été prise après qu’il a ressenti une gêne à la cheville lors des échauffements précédant le match. Selon le staff des Spurs, il s’agit surtout d’une mesure de précaution afin d’éviter toute aggravation.

Cette absence met fin à une série de 30 matchs consécutifs disputés, la plus longue de la carrière de Wembanyama jusqu’ici. Malgré cela, les Spurs restent plutôt solides sans leur franchise player cette saison, affichant un bilan positif lors des rencontres qu’il a manquées.

Le timing reste toutefois notable. Wembanyama venait tout juste de sortir une énorme performance à 39 points face aux Celtics, confirmant son excellente forme récente. Le staff de San Antonio a donc préféré temporiser afin de préserver la santé du Français dans la dernière ligne droite de la saison.

« Nous serons attentifs à tout cela », a déclaré l'entraîneur Mitch Johnson avant le match. « Heureusement, je pense que quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que nous considérons comme très temporaire. Il s'agit surtout de savoir comment il se sent par rapport au risque global. »

Son absence s’est ressentie face à Denver. Les Nuggets ont finalement remporté la rencontre 136-131, malgré une avance importante des Spurs dans le match. Portés par les 39 points de Jamal Murray et un triple-double monstrueux de Nikola Jokic (31 points, 20 rebonds, 12 passes), les champions ont renversé San Antonio dans le dernier quart-temps.

Malgré la défaite, les Spurs ont montré de belles choses collectivement. Stephon Castle a notamment signé un triple-double impressionnant avec 30 points, 11 rebonds et 10 passes, tandis que De’Aaron Fox et Harrison Barnes ont également contribué offensivement.

Du côté de San Antonio, le staff se veut rassurant concernant l’état de santé de Wembanyama. La blessure n’est pas considérée comme sérieuse et le Français pourrait faire son retour dès le prochain match des Spurs.

