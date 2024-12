« Mon but est d'être en équipe de France tous les étés », a affirmé Victor Wembanyama lorsque nous l’avons interrogé sur sa potentielle participation à l’Euro 2025.

Après les Jeux Olympiques de Paris 2024, une nouvelle génération s’apprête à prendre le relais en équipe de France, avec Victor Wembanyama comme tête d’affiche. L’Euro 2025 (27 août — 14 septembre) marquera la grande première de ces nouveaux Bleus.

Naturellement, la question de la présence de Wembanyama se pose. En 2023, il avait choisi de se reposer pendant l’été précédant sa première saison NBA, faisant ainsi l’impasse sur la Coupe du Monde. Avec les JO cet été, la reprise s’est avérée éprouvante pour lui.

« Je ne connais pas les dates, mais je pense qu’il y a toujours le temps d’aller en équipe de France », nous a-t-il confié ce mercredi, après l’entraînement des Spurs. « Il faut seulement sacrifier un peu de sa préparation physique pour la saison suivante. En tout cas, moi, mon but est clairement d'être en équipe de France tous les étés. »

🇫🇷 On a demandé à Victor Wembanyama s’il avait l’intention de participer à l’Euro 2025 : « Mon but, c’est clairement de faire l’équipe de France tous les étés. » 🎥 : @BenjaminMoubech pic.twitter.com/2eHpkhdb4Z — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) December 11, 2024

En plus d’un effectif changeant, avec les départs à la retraite de Nicolas Batum et de Nando de Colo et l’arrivée attendue de jeunes joueurs, les Bleus auront également un nouveau coach : Frederic Fauthoux. « Je suis assez fier, car j’ai passé du temps avec lui à l’Asvel », rappelait Wembanyama avant le début de la saison. « C’est quelqu’un que j’aime beaucoup, un vrai meneur d’hommes. Je suis content de voir une nouvelle génération arriver en équipe de France, autant chez les joueurs que le coach. »

Si Victor Wembanyama n’a pas encore spécifiquement évoqué l’Euro avec lui, il reste néanmoins en contact avec l’entraîneur. « J’ai échangé brièvement avec lui depuis qu’il est coach de l’équipe de France. Mais nous n’avons pas encore parlé formellement des échéances. »

Il faudra probablement attendre la fin de saison pour obtenir une réponse définitive de sa part.

Nolan Traoré et Noa Essengue chez les Bleus pour la première de Fauthoux