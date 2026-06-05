Tony Parker : « Victor Wembanyama, le meilleur joueur du monde et de loin »

Tony Parker n’a pas été à San Antonio pour voir un match de playoffs des Spurs de Victor Wembanyama mais il suit évidemment les résultats de son ancienne franchise et du nouveau phénomène du basket tricolore. Et il apprécie de voir le jeune homme dominer son sujet. D’ailleurs, pour TP, Victor est devenu la référence mondiale.

« C’est vraiment impressionnant [ce qu’il fait]. On a échangé quelques messages il y a quelques jours et je lui ai dit que c’était très inspirant. Il est incroyable. Ce qu’il fait à son âge est phénoménal. C’est très rare en NBA de gagner avec une équipe aussi jeune. Battre Oklahoma City était un sacré accomplissement mais maintenant ils doivent finir le boulot. »

Les Spurs courent après leur sixième titre mais ils sont pour l’instant menés 1-0 par les New York Knicks. Victor Wembanyama doit notamment se rattraper après un premier match délicat malgré un double-double (26 pts, 12 rbds).