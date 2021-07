Lors de son passage devant la presse samedi au sortir de la rencontre de préparation face à l'Espagne, Vincent Collet a évoqué l'autre événement du weekend pour le basket français : la finale de la Coupe du monde U19 que vont disputer les jeunes Bleus face à Team USA ce dimanche à 18 heures.

Le sélectionneur tricolore a confirmé que ses joueurs avaient suivi le parcours de leurs cadets avec enthousiasme et excitation, parfois jusque dans le bus lorsque le planning des rencontres concordait, comme lors du quart de finale face à la Lituanie.

Collet n'a pas manqué de mettre en avant ce qu'il considère comme la meilleure arme des U19 : Victor Wembanyama.

On a d'autres très bons joueurs, qui jouent déjà dans l'élite comme Matthew Strazel ou viennent du pole France, avec un certain vécu. Je suis persuadé que l'équipe va s'élever au niveau de cette finale".

"Je ne connais pas cette équipe de Team USA, mais j'imagine que ce doit être très fort. On a des arguments, à la fois de taille et de grande classe. Victor Wembanyama présente un dernier rempart qui, même pour ces jeunes joueurs américains, va les gêner.

Wembanyama vs Holmgren : la NBA a les yeux rivés sur la finale France-USA

Vincent Collet a déjà battu Team USA avec les A, lors du dernier Mondial, et a proposé quelques pistes pour que les U19 aient une chance de faire tomber le grand favori en finale.

"Ce sera un grand moment de leur carrière. Jouer Team USA en finale d'un Mondial, c'est un moment inoubliable, mais aussi une grande satisfaction et un encouragement à persévérer.

Ce qui est important chez les Américains, c'est cette supériorité individuelle et physique qui leur permet dans tous les duels de prendre l'avantage sur les adversaires directs. C'est donc important de jouer ensemble. On a parlé de cette qualité affiché par l'Espagne, qui est le must dans ce registre, même devant Team USA.

Il faut défendre de cette façon. On avait fait ça au Mondial, pour que le plus souvent possible, on se retrouve en situation de surnombre. Il faudra beaucoup bouger en défense, proposer beaucoup d'activité".