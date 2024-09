Vincent Collet a failli coacher à Cleveland et pense toujours à la NBA

Vincent Collet ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, après la fin de son mandat de coach de l'équipe de France entamé il y a plus de 15 ans. Dans un premier temps, le double médaillé d'argent olympique sera conseiller auprès de la direction technique nationale, mais le coaching le démangera toujours. C'est ce qu'il a expliqué lors du point presse organisé pour confirmer son départ. Et même la NBA a été, et est toujours, dans un petit coin dans sa tête, comme il l'a confié dans des propos capté par Maxime Bodilis.

"La NBA, c'est une curiosité. Je l'ai découverte un peu en allant voir les joueurs là-bas et en partageant avec ça, mais c'est toujours intéressant de vivre une expérience. C'est plus dans ce sens-là. Je n'irais pas à n'importe quel prix. Une proposition qui ne serait pas intéressante d'un point de vue sportif, je ne la prendrais pas. Kenny Atkinson aurait souhaité m'intégrer dans son staff à Cleveland, mais il n'a pas pu le faire pour des raisons plus politiques qu'autre chose. C'est le General Manager qui décide et a pris d'autres orientations.

Est-ce que si je vais là-bas c'est avec l'ambition d'être head coach ? Tu ne peux pas dire ça en arrivant. Mais si j'y vais, c'est à fond. J'espérais le faire là et si j'avais été premier assistant de Kenny, j'y serais allé pour l'aider à réussir. Et après, tu ne sais pas où ça te mène. Je n'aurais pas d'arrière-pensées. Je connais aussi mon âge et je sais que ça peut être une limite, même si là-bas apparemment on peut coacher assez tard".

Pas simple d'imaginer un avenir en NBA pour Vincent Collet, mais si l'occasion se présente, avec Kenny Atkinson ou un autre coach, il n'est pas impossible de voir le désormais ex-sélectionneur des Bleus outre-Atlantique.

