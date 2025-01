Vols privés, refus de s’entraîner… Les caprices de Jimmy Butler ne dateraient pas d’hier

Alors que Jimmy Butler est toujours suspendu par le Miami Heat et en attente d'un trade, des informations sur le comportement de l'arrière All-Star ces dernières années ont été relayée par le journaliste Jake Fischer. D'après lui, il était devenu courant, depuis la saison dernière, que Butler zappe volontairement le shootaround matinal et tienne absolument à voyager dans un avion privé, séparé de ses coéquipiers. Toujours d'après la même source, l'attitude "bornée" de Jimmy Butler, sur et en dehors du terrain, aurait même agacé certains de ses proches dans le vestiaire, comme Kyle Lowry, depuis parti à Philadephie.

Tim Hardaway, ancienne star de la franchise, a confié à Sirius XM que Pat Riley avait envoyé un courrier de 10 pages au syndicat des joueurs pour décrire les écarts de conduite de Butler.

Parmi les motifs de mécontentement de Jimmy Butler, il y aurait la gestion de l'effectif et les départs de joueurs qu'il estimait fondamentaux pour le vestiaire et sur le terrain, notamment Max Strus et Gabe Vincent, respectivement partis à Cleveland et Los Angeles après l'épopée de 2023 jusqu'en Finales NBA.

"On ne manque pas de respect à l'autorité d'une franchise. C'est ce que Jimmy Butler a fait et il faut assumer. Si tu ne supportes pas le rejet parce que tout le monde t'a toujours dit oui, c'est normal que tu aies l'impression que c'est la fin du monde", a commenté Hardaway.

Le Heat, qui a suspendu Butler pour 7 matches, restait sur trois victoires consécutives avant sa défaite face aux Clippers la nuit dernière.