Le début de saison de Klay Thompson aux Warriors est loin d’être idéal. L’arrière affiche une moyenne de 15,1 points à seulement 35,1% au tir et 33% à trois points. Pour Steve Kerr, le coach de Golden State, son joueur "se met trop de pression".

Dans la défaite face aux Suns, malgré les 50 points de Stephen Curry, Thompson n’a encore une fois pas été au niveau. Il termine avec 19 points à 6-17 au tir, avec une sélection de tir parfois douteuse.

L’entraîneur des Warriors assure que le problème n’est pas physique. Malgré sa préparation tardive avant le début de la saison, le guard "bouge bien". Comme cet été, le blocage semble plutôt mental.

Relax. Play.

Steve Kerr says he doesn't want Klay Thompson to put too much pressure on himself. #Suns #Warriors pic.twitter.com/48P5af2LCs

— Duane Rankin (@DuaneRankin) November 17, 2022