Après sa qualification en play-in contre Phoenix, Portland retrouvera San Antonio au premier tour des playoffs. Voici le programme complet de la série, converti en heure française.

Qualifiés au bout du suspense lors du play-in face à Phoenix, les Portland Trail Blazers enchaînent avec un sacré morceau : un premier tour de playoffs contre les San Antonio Spurs. Septièmes à l’Ouest après leur succès, les Blazers débuteront la série au Texas face à des Spurs têtes de série numéro 2, avec un calendrier désormais connu.

Sur le papier, les Spurs partiront favoris grâce à leur statut, à leur régularité, à l’avantage du terrain et... à la présence de Victor Wembanyama. Portland aura l’ambition de voler un match d’entrée pour faire basculer la pression, en s'appuyant notamment sur la forme exceptionnelle de Deni Avdija, décisif contre Phoenix. Les Blazers savent qu’ils devront survivre à deux premières rencontres disputées à San Antonio avant de retrouver l’Oregon.

Le programme de la série Spurs - Trail Blazers

Game 1 — lundi 20 avril à 3h00 (dans la nuit de dimanche 19 à lundi 20), à San Antonio

Game 2 — mercredi 22 avril à 2h00 (dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22), à San Antonio

Game 3 — samedi 25 avril à 4h30 (dans la nuit de vendredi 24 à samedi 25), à Portland

Game 4 — dimanche 26 avril à 21h30, à Portland

Si nécessaire :

Game 5 — mardi 28 avril, à San Antonio, horaire non communiqué

Game 6 — jeudi 30 avril, à Portland, horaire non communiqué

Game 7 — samedi 2 mai, à San Antonio, horaire non communiqué

Deni Avdija superstar, Portland affrontera San Antonio