La chute de Victor Wembanyama contre Portland relance le débat sur sa santé. George Eddy appelle les Spurs à mieux analyser ses chutes et sa prévention.

La chute de Victor Wembanyama lors du Game 2 contre Portland, puis son passage dans le protocole commotion avec une présence incertaine pour le Game 3, ont forcément ravivé une question centrale autour de sa carrière : comment préserver sur la durée un joueur aussi unique ?

Dans ce contexte, les tweets de George Eddy résonnent particulièrement. Le légendaire commentateur et consultant de Canal Plus estime que les Spurs devraient aller beaucoup plus loin dans la prévention, en étudiant de manière systématique les situa<tions où Victor finit au sol. « Je pense que les Spurs devraient réunir dans une vidéo toutes les chutes de Victor pendant un match dans sa carrière et analyser avec lui comment éviter la plupart dans l'avenir. Comme avec son temps de jeu, il faut inventer un protocole permanent de prévention ! »

Les Spurs peuvent-ils gagner un match de playoffs sans Victor Wembanyama ?

L’idée n’est pas anodine. Elle repose sur le fait que certaines chutes semblent revenir dans des séquences bien identifiées. George Eddy l’explique lui-même : « Par exemple, j'ai constaté qu'il tombe souvent après son spin move en attaque et après une aide tardive au contre dans le trafic. » Autrement dit, il ne s’agit pas seulement d’une inquiétude générale sur la santé de Wembanyama, mais d’une réflexion sur des actions précises, donc potentiellement corrigibles par le travail vidéo, technique et physique.

George Eddy veut d’ailleurs pousser plus loin encore cette réflexion : « Je vais proposer une analyse encore plus approfondie à ses agents et ses parents. Sa taille est sa force ET sa faiblesse! » Toute la problématique est là. Le gabarit de Wembanyama fait de lui un joueur hors normes, capable d’actions inédites, mais il expose aussi son corps à des contraintes exceptionnelles.

C’est ce qui donne encore plus de poids à la conclusion de George Eddy : « La carrière de Victor est une page blanche car jamais un joueur de sa taille a fait une longue carrière sans blessures graves. Tout est à inventer ! »

Après ce nouvel épisode, difficile de ne pas y voir un vrai sujet de fond pour les Spurs.