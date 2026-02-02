Wembanyama : le secret de Dillon Brooks pour le faire « paniquer »

Invité lors d’une interview-repas diffusée sur Twitch par le streamer N3eon, Dillon Brooks n’a, une nouvelle fois, pas dérogé à sa réputation. Fidèle à son franc-parler, le Canadien a profité de l’échange pour livrer son analyse sans filtre, comme il l’avait déjà fait par le passé à propos de LeBron James, quitte à en payer le prix lors des playoffs NBA face aux Los Angeles Lakers. Cette fois, c’est Victor Wembanyama qui s’est retrouvé au cœur de la discussion.

Et Brooks n’a pas seulement parlé du phénomène français : il a surtout détaillé ce qu’il considère comme la seule vraie méthode pour le gêner défensivement. Opposé à Wembanyama aussi bien en NBA qu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Dillon Brooks se montre sûr de lui. À ses yeux, défendre classiquement sur le prodige des San Antonio Spurs est une erreur.

« Je sais comment le gérer. Il le sait. Et maintenant, tout le monde utilise cette méthode pour le défendre. Tu ne dois jamais mettre un grand sur lui. Sinon, il fait ce qu’il a fait à Dallas, à Anthony Davis, etc… Il les détruit. Il faut mettre un arrière sur lui, le presser en permanence, envahir son espace, ne pas lui laisser respirer, et surtout le maintenir loin du cercle. Quand tu mets de la pression, il panique. »

Rendez-vous Wembanyama-Brooks le 19 février

Une déclaration forte, presque provocatrice, quand on connaît l’impact historique de Wembanyama des deux côtés du terrain depuis son arrivée en NBA. Mais Brooks ne parle pas dans le vide : de plus en plus de coaches adoptent effectivement cette stratégie, demandant à leurs arrières les plus solides physiquement de venir gêner le Français très haut, quitte à concéder un mismatch apparent.

Reste à savoir comment Victor Wembanyama, réputé pour son intelligence de jeu et sa capacité d’adaptation, répondra à ce défi public. D’autant que le Français est suffisamment connecté pour avoir pris connaissance de ces propos. Le prochain affrontement entre les Spurs et les Phoenix Suns, l’équipe de Dillon Brooks, promet déjà quelques séquences très attendues.

À noter enfin que ces déclarations interviennent dans un contexte particulier pour Brooks, auteur d’une saison de calibre All-Star, et désormais perçu comme bien plus qu’un simple provocateur. Dans un peu plus de deux semaines, les deux hommes pourront en découdre puisque les Spurs reçoivent les Suns dans la nuit du 19 au 20 février, à 2h30.