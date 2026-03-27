Wembanyama n’est plus un outsider : NBA.com le met en tête pour le MVP

Victor Wembanyama prend pour la première fois la tête de la MVP Ladder de NBA.com devant Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, preuve du vrai momentum autour de la candidature du Français.

NBA.com a peut-être envoyé un signal plus fort qu’il n’y paraît dans sa MVP Ladder publiée ce vendredi. Pour la première fois, Victor Wembanyama apparaît en tête du classement hebdomadaire du site officiel de la ligue, devant Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Ce n’est pas un vote officiel, encore moins un verdict définitif, mais cela confirme qu’un vrai mouvement est en train de se créer autour de la candidature du Français.

Voir Wembanyama s’installer au sommet de cette hiérarchie symbolique n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs jours, la question de sa place dans la course au MVP prend de l’ampleur, portée à la fois par son impact sur le parquet et par le discours qui l’entoure. Le Français a lui-même nourri cette dynamique récemment, en assumant clairement ses ambitions et en expliquant pourquoi il estimait mériter cette récompense. Une prise de parole qui a beaucoup fait réagir.

Cette assurance a d’ailleurs été saluée par Draymond Green, dont les déclarations ont elles aussi marqué les esprits. L’intérieur des Warriors a applaudi le culot et la confiance de Wembanyama, voyant dans cette posture l’état d’esprit naturel d’une superstar en devenir. Dans une ligue où le narratif compte souvent autant que les chiffres au moment de distribuer les trophées, ce genre de soutien n’est jamais anecdotique.

La hiérarchie publiée par NBA.com place donc Wembanyama devant Gilgeous-Alexander, Jokic, Luka Doncic et Jaylen Brown. De quoi confirmer une tendance : aujourd’hui, la candidature du Français n’est plus une idée séduisante ou un fantasme médiatique. Elle est en train de devenir un sujet central dans la course au trophée individuel suprême.