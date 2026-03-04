Wembanyama parle de l’ambiance au sein du vestiaire des Spurs : « C’est incroyable »

San Antonio a écrasé les Sixers de 40 points à Philadelphie grâce à un collectif impressionnant. Wembanyama revient sur le collectif texan et ce qui en fait un groupe unique.

Les San Antonio Spurs ont signé l’une de leurs performances les plus impressionnantes de la saison en infligeant une lourde défaite aux Philadelphia 76ers sur leur parquet (131-91), avec un écart de 40 points qui ne laisse aucun doute sur la domination texane. Dans un match à sens unique, l’équipe texane a déroulé collectivement, au point que les cadres ont pu se contenter d’une vingtaine de minutes de jeu.

Victor Wembanyama n’a par exemple joué qu’un peu plus de 20 minutes, mais l’impact du Français a encore été évident. San Antonio a totalement contrôlé la rencontre grâce à une circulation de balle fluide et une pression constante des deux côtés du terrain. Les Spurs ont terminé la rencontre avec 55% de réussite au tir et 40% à trois-points, tout en écrasant la bataille du rebond (54 à 40) et en distribuant 36 passes décisives contre seulement 20 pour Philadelphie.

Le plus impressionnant reste l’équilibre collectif : huit joueurs de San Antonio ont terminé avec au moins 10 points. Parmi eux, le rookie Dylan Harper s’est particulièrement illustré avec 22 points en 22 minutes en sortie de banc. Une prestation explosive qui confirme son importance grandissante dans la rotation. L’autre rookie Carter Bryant a lui aussi marqué les esprits avec 11 points et 9 rebonds, apportant énergie et présence physique.

Au final, les Sixers ont été dominés dans tous les secteurs du jeu. Dès les premières minutes, les Spurs ont imposé leur rythme et leur intensité défensive, ne laissant jamais Philadelphie espérer revenir dans la rencontre. Après le match, interrogé au micro de NBC, Wembanyama a insisté sur la dimension collective de la victoire.

« Je pense d’abord au fait que nous avons perdu il y a quelque jours (face aux Knicks), … mais quand on est vraiment concentrés, quand on joue comme ça en équipe, je pense qu’on est la meilleure équipe du monde. »

Et quand on les voit dérouler comme ça, on ne peut qu'aller dans son sens. Pour le Français, ce succès est avant tout le résultat d’un collectif parfaitement huilé.

« C’était fluide aujourd’hui. C’était fluide. Et je ne pense même pas qu’un joueur de l’équipe ait dépassé les 30 points. Ce n’était pas une performance individuelle incroyable, c’était simplement du jeu d’équipe. »

Au-delà du terrain, Wembanyama a également souligné l’ambiance qui règne dans le vestiaire des Spurs.

« C’est incroyable. C’est très rare d’être dans une équipe où il n’y a aucun conflit personnel entre les joueurs. On a de la chance. Le front office fait un excellent travail pour amener de bonnes personnes. On a tous l’impression d’être à notre place. »

Cette belle victoire intervient après une série impressionnante des Spurs sur le mois de février, où ils étaient restés invaincus pendant 11 matches. Wembanyama explique que la récente défaite de l’équipe a servi de rappel.

« On apprend un peu plus ce que ça demande pour être constants et aborder chaque match de la même manière, que ce soit contre les meilleures équipes ou les moins bien classées. »

Interrogé sur son propre développement, le Français estime qu’il doit encore élargir son impact offensif.

« Je pense que j’ai la capacité de faire un peu de tout, mais parfois je l’oublie. Je ne propose pas assez de menaces en playmaking et en conduite de balle. Je m’en éloigne parfois. C’est de ma responsabilité, parce qu’on va en avoir besoin en playoffs. »

Et quand on voit les Spurs jouer de cette façon et grandir dans tous les domaines avec autant de sérénité, on a hâte d'y être !

Nouvel accomplissement inédit dans l’Histoire pour Victor Wembanyama