Wembanyama rejoint par Fox, Powell (re)devient jamaïcain

Il y a du changement dans les rosters pour le All-Star Game, avec l'arrivée de De'Aaron Fox pour "remplacer" Giannis Antetokounmpo.

Victor Wembanyama ne sera pas le seul joueur des Spurs présent lors du tournoi du All-Star Game ce week-end. Il devra en découdre avec un coéquipier, choisi par Adam Silver en cette fin de semaine : De’Aaron Fox.

La NBA a officialisé la sélection du meneur de San Antonio pour remplacer Giannis Antetokounmpo, dont l’absence était actée depuis plusieurs jours. Plus que le forfait du Grec, c’est l’identité de son remplaçant qui constituait la véritable attente. Le choix du commissionner s’est porté sur Fox, récompensé pour sa saison solide, mais sans doute aussi pour la 2e place des Spurs à l'Ouest.

Fox évoluera avec la Team USA Stripes. Ce mouvement entraîne d’ailleurs un petit jeu de chaises musicales : Norman Powell quitte la Team USA Stripes pour rejoindre la Team World afin de compenser l’absence d’Antetokounmpo. La raison ? Les attaches jamaïcaines de l’arrière de Miami, qui lui permettent d’intégrer le roster “World”. Powell a fait ses débuts avec sa nouvelle sélection durant l'été. Oui, le All-Star Game peut aussi ressembler à une formalité administrative...

À noter également que le Rising Stars Game connaîtra un ajustement : Ace Bailey du Jazz remplace Cooper Flagg dans la team rookies. Décidément, même le week-end des étoiles ne se déroule jamais totalement sans imprévus.