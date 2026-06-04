Malgré la défaite des Spurs, Victor Wembanyama a rejoint trois Hall of Famers grâce à une statistique rarissime pour des débuts en Finales NBA

Même dans la défaite, Victor Wembanyama continue d'écrire l'histoire.

Pour ses débuts en Finales NBA, la star des San Antonio Spurs a signé une performance qui le place déjà aux côtés de plusieurs légendes du basket américain.

Malgré la défaite 105-95 des Spurs face aux New York Knicks lors du Game 1, Wembanyama a terminé la rencontre avec 26 points, 12 rebonds et 3 contres.

Selon ESPN, il est devenu seulement le quatrième joueur depuis que les contres sont officiellement comptabilisés (1974) à enregistrer au moins 26 points, 12 rebonds et 3 contres pour son tout premier match en Finales NBA.

Avant lui, seuls trois Hall of Famers avaient réussi une telle entrée en matière :

Elvin Hayes en 1975

en 1975 Hakeem Olajuwon en 1986

en 1986 Shaquille O'Neal en 1995

Un club particulièrement prestigieux pour le Français de 22 ans.

Si la ligne statistique impressionne, la soirée n'a pas été parfaite pour autant. Face à la défense physique des Knicks, Wembanyama a connu plusieurs séquences compliquées. Il n'a converti que 6 de ses 21 tentatives au tir et a perdu six ballons en 38 minutes.

Malgré ces difficultés, le Français a tout de même terminé meilleur marqueur et meilleur rebondeur de San Antonio.

Cette nouvelle performance historique s'ajoute à une longue liste de records déjà établis par Wembanyama depuis le début de ces playoffs.

Mais les Spurs restent toutefois menés 1-0 dans la série et chercheront désormais à réagir lors du Game 2 afin d'éviter de partir à New York avec deux défaites de retard.

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