Wembanyama se prend un vilain poster de Jaime Jaquez

Le poster est pour Jaquez, la victoire pour San Antonio : 112–107, Keldon Johnson leader, Wembanyama polyvalent, Ware en bombe côté Heat.

Le poster de la nuit est pour Jaime Jaquez Jr. Sur une coupe plein axe, servi par le rookie Kasparas Jakucionis, l’ailier du Heat a claqué un tomahawk sur la tentative de contre de Victor Wembanyama. L’action a tourné en boucle (la NBA l’a même repostée avec un “with AUTHORITY”) mais le match, lui, a filé aux Spurs : 112–107 à Miami.

JAIME JAQUEZ JR. THROWS IT DOWN OVER WEMBY 🔥pic.twitter.com/omzABviNri — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 9, 2025

Séquence 1er quart : Jakucionis perce la défense et trouve Jaquez en cut dans l’axe. En une prise, l'ailier monte main droite et finit au-dessus de Wembanyama venu en rotation. Au-delà du highlight, San Antonio a surtout mis la main sur le money-time pour passer à 2-0 en présaison, laissant Miami à 0-3.

Keldon Johnson a mené l’affaire (19 pts, 6 rbds), Julian Champagnie (15 pts) et Devin Vassell (12 pts pour sa reprise) ont alimenté, et Wembanyama a rendu une ligne complète en 22 minutes : 10 pts, 5 pds, 4 rbds, 2 contres. En face, la grosse production est signée Kel’el Ware : 29 pts, 12 rbds.

Dans le débrief officiel du Heat, on retient la bonne entrée de Jakucionis (défense, lectures) et la connexion immédiate avec Jaquez… illustrée par le dunk “down the slot” sur Wemby. Message implicite : la seconde unit sait fabriquer des paniers faciles sans passer par un volume de tirs compliqués.

Sinon, dans le même match, Victor a tout de même sorti ça sur Jaime, histoire d'équilibrer :

with the LEFT‼️ pic.twitter.com/dpar2vygXs — San Antonio Spurs (@spurs) October 9, 2025

Et ça aussi...