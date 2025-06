Wembanyama sur la retraite de LeBron : « Encore deux ans ? »

De retour de Chine et de ses péripéties monastiques, Victor Wembanyama était invité dans The Shop, l’émission de LeBron James et Maverick Carter. Interrogé par ce dernier sur la date de retraite du King, assis à ses côtés, le Français a déclaré : "Je pense qu’il va jouer encore deux saisons." Face à lui, LeBron, impassible. À côté, Tom Brady, modèle de longévité, sourit et lance que LeBron devrait pousser encore plus, à l'image de ce qu'il a fait en NFL, pour que "ses records soient vraiment imbattables".

La scène est savoureuse : Wembanyama, incarnation du futur, qui lit l’horloge biologique du plus grand joueur de sa génération. Deux saisons, ça nous emmènerait à l’été 2027. LeBron aurait alors 42 ans et – probablement – joué avec Bronny et Bryce, histoire de cocher toutes les cases de la légende.

Le King, lui, a dégainé l’humour en guise de réponse : "Je ne peux pas jouer éternellement. Plus je joue, plus il va me pousser à la retraite à force d’envoyer mes putains de tirs dans les tribunes." Une manière de saluer le talent défensif hors normes du Frenchy tout en admettant, à demi-mot, que la menace est bien réelle.

