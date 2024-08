Wembanyama trop passif : « Attendez qu’il soit plus agressif et égoïste »

Kevin Garnett fait partie de ces glorieux anciens qui croient beaucoup en Victor Wembanyama. Pour autant, l'ancienne superstar des Minnesota Timberwolves et des Boston Celtics montre une certaine exigence et un regard critique sur les prestations passées et futures de l'intérieur français des San Antonio Spurs. Notamment la campagne olympique avec les Bleus jusqu'en finale. C'est ce qu'il a expliqué lors de son passage dans le podcast "All the Smoke", traduit par Basket Infos.

"Je l’ai regardé aux Jeux, je l’ai trouvé trop passif. Attendez qu’il commence à être bien plus agressif, bien plus égoïste, qu’il commence à simplifier son jeu, à comprendre ses responsabilités des deux côtés du terrain en étant régulier chaque soir", a prévenu KG, qui est toutefois extrêmement optimiste quant à la production de Victor Wembanyama avec les Spurs lors de la saison à venir.

"Avec Chris Paul, il va avoir des paniers faciles, ou plus faciles. Il faut s’attendre à une équipe de San Antonio mieux gérée, organisée. J’attends de Chris Paul qu’il organise cette jeune équipe. Et s’ils parviennent un jour à bien entourer ce gamin, San Antonio fera partie de ces équipes… parce que personne n’a plus de potentiel que lui. [...] Je suis content que CP soit là-bas pour ça. J’aurais aimé voir d’autres vétérans aller là-bas jouer avec Wemby. Parce qu’ils peuvent accélérer ce processus pour qu'il devienne l'un des meilleurs joueurs de la ligue."

Harrison Barnes a aussi rejoint les Spurs à l'intersaison, ce qui apportera encore un peu plus d'expérience au groupe coachée par Gregg Popovich.