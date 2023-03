Willis Reed, légende des Knicks, est décédé à l’âge de 80 ans

Willis Reed, légende de la NBA et double champion avec les New York Knicks, nous a quittés ce mercredi.

Willis Reed, légende de la NBA, est décédé ce mercredi à l’âge de 80 ans. La nouvelle, annoncée par Peter Vecsey, a été confirmée par l’association américaine des joueurs retraitée. Connu pour son immense carrière aux New York Knicks, où il a remporté deux titres, l’ancien athlète souffrait de problèmes au cœur.

Drafté par les Knicks en 1964, « The Captain » a passé l’intégralité de sa carrière à New York. All-Star dès sa première saison, puis nommé rookie de l’année, le pivot est l’un des joueurs les plus décorés de l’histoire de la grande ligue.

Double MVP des Finales, MVP en 1970 et sept fois All-Star, Reed a logiquement intégré le Hall of Fame en 1982. Il faisait aussi partie des joueurs mis à l’honneur pour les 50 ans de la NBA, puis pour ses 75 ans, en 2021.

Le point culminant de la carrière de Willis Reed est survenu lors des Finales de 1970, pendant lesquelles il a mené les Knicks au premier titre de leur histoire. Blessé pour le Game 7 face aux Lakers, l’intérieur est tout de même entré en jeu, en boitant, pour tenter de contenir Wilt Chamberlain et ainsi conclure la série. Un moment iconique, qui définit parfaitement cet immense joueur.

« L’organisation des Knicks est profondément attristée d’annoncer le décès de son capitaine bien-aimé, Willis Reed. Tout en portant le deuil, nous nous efforcerons toujours de respecter les standards qu’il a laissés derrière lui — le leadership inégalé, le sens du sacrifice et l’éthique de travail qui le caractérisaient en tant que champion parmi les champions. Son héritage restera à jamais gravé dans nos mémoires », a commenté la franchise, sur Twitter.

Après sa retraite, Reed a coaché plusieurs équipes, dont les Knicks pendant un an. Il a également été brièvement assistant pour les Hawks et les Kings, avant de prendre les rênes des Nets.

Son décès laisse le monde de la balle orange en deuil. C’est un symbole et l’un des principaux visages du basket new-yorkais qui s’est éteint aujourd’hui.

