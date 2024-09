La saison régulière de WNBA a pris fin la nuit dernière et on connaît les affiches du 1er tour des playoffs, qui débuteront dimanche. Deux joueuses françaises participeront à cette post-saison, puisqu'en plus de Gabby Williams, devenue un pion essentiel du Storm depuis son retour dans la ligue, Olivia Epoupa sera de la partie, elle qui a signé un contrat pour la post-saison avec les Minnesota Lynx, qu'elle avait quitté très récemment via un trade, avant d'être coupée par Washington.

Gabby Williams et le Seattle Storm auront le redoutable privilège d'affronter les doubles championnes en titre des Las Vegas Aces, qui ont connu quelques difficultés en saison régulière cette saison, malgré la présence de la probable MVP A'ja Wilson.

Pour Olivia Epoupa et les Lynx, ce sera le Phoenix Mercury, avec les possibles derniers matches en carrière en WNBA pour la légende Diana Taurasi, 42 ans. "DT" a fait ce qui ressemblait à des adieux au public de l'Arizona lors de la défaite (89-70) contre Seattle cette nuit.

Les affiches du 1er tour des playoffs WNBA

New York Liberty (1) - Atlanta Dream (8)

Minnesota Lynx (2) - Phoenix Mercury (7)

Connecticut Sun (3) - Indiana Fever (6)

Las Vegas Aces (4) - Seattle Storm (5)

Le programme de dimanche, heure française

New York vs Atlanta, 19h

Connecticut vs Indiana, 21h

Minnesota vs Phoenix, 23h

Las Vegas vs Seattle, 4h (dans la nuit de dimanche à lundi)